Coronavirus oggi. Il 35,4% degli italiani ha fatto la terza dose

7:14 Giani, vaccinare di più, attendere qualche giorno a riaprire scuole

“Sono un convinto patrocinatore della scuola in presenza. Indispensabile, assolutamente consigliabile”, ma “qualche giorno di pausa in più ci avrebbe consentito di vaccinare un numero maggiore di ragazzi ed essere ancora più pronti contro il virus”. Lo ha dichiarato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un’intervista al Corriere della Sera sulla riapertura delle scuole e le vaccinazioni contro il Covid-19. A proposito di queste ultime, ha aggiunto che quelle obbligatorie “per i lavoratori saranno un ottimo passo in avanti, ma non possono bastare”, “la priorità sono i no vax.

Sono loro il vero elemento di difficoltà. In Toscana sono 200 mila. In termini percentuali poco più del 6% della popolazione, ma in termini pratici cambiano. Loro obbligano a fare 50 mila tamponi in più e intasano il sistema”. Sui bambini, secondo Giani è “necessario fare un’opera di convincimento nei confronti dei genitori incerti o contrari. All'obbligo ci si deve arrivare, ma con gradualità