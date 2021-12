Coronavirus, oggi 36.293 nuovi casi e 146 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 36.293 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 23.195, dunque l’aumento è del +56,5% su base settimanale.

Sono 779.303 i tamponi molecolari e antigenici. Mercoledì scorso erano stati 634.638. Il tasso di positività è oggi del 4,66% contro il 3,65% di 7 giorni fa (+27,4%).

Le vittime sono 146 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 129 (+13,2% in 7 giorni).

Lombardia +122% su base settimanale

A trascinare è soprattutto la crescita dei contagi in Lombardia, che in una settimana passa dai 4.765 casi di mercoledì scorso ai 10.569 di oggi (+122%). Il tasso di positività ai tamponi, sempre in Lombardia, passa dal 3,54% di 7 giorni fa al 5,79% di oggi.

In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, 164) e nei reparti (+45, 1.352). Sono 21 i decessi, che portano il totale a 34.814 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 4.640 i positivi segnalati a Milano, 673 a Bergamo, 823 a Brescia, 493 a Como, 211 a Cremona, 195 a Lecco, 309 a Lodi, 237 a Mantova, 953 a Monza e Brianza, 484 a Pavia, 98 a Sondrio e 775 a Varese.