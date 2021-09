Coronavirus, oggi 3.838 nuovi casi e 26 decessi

1' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 3.838 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 4.664, dunque il calo è del -17,7% su base settimanale.



Le vittime sono 26 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 34 (-23,5% in 7 giorni).



Loading...

Sono 263.571 i tamponi molecolari e antigenici. Domenica scorsa erano stati 267.358. Il tasso di positività è oggi dell’ 1,46% contro l’ 1,74% di 7 giorni fa (-16,6%).



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Tornano a salire i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 530, 21 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.929, 29 in meno rispetto a ieri.