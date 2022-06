Coronavirus, oggi 39.474 nuovi casi (+40,5% in 7 giorni) e 73 decessi

Nel Lazio 120.464 casi positivi, 29 in terapia intensiva

Sono 120.464 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 467 ricoverati, 29 in terapia intensiva e 119.968 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.482.846, i morti 11.392, su un totale di 1.614.702 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.



In Calabria 1.019 nuovi contagi e 2 morti



Secondo il bollettino sull'emergenza diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 1.019 i nuovi contagi registrati (su 5.036 tamponi effettuati), +951 guariti e 2 morti (per un totale di 2.637 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +66 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 157) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 2).

In Abruzzo 920 nuovi positivi e 2 decessi



Sono 615 i guariti dal virus e 920 i nuovi positivi registrati oggi in Abruzzo. I dati aggiornati portano il totale, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 412.462 casi di contagio. Nel numero complessivo sono compresi anche 391.764 dimessi e guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi da ieri in regione. Si tratta di un 98enne della provincia dell’Aquila e una 89enne della provincia di Pescara. In tutto il corso della pandemia sono 3.353 i decessi di persone positive al Coronavirus. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.345, da ieri 303 in più.