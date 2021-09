Coronavirus: oggi 4.664 nuovi casi e 34 decessi

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 4. 664 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 267.358 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Le vittime sono state 34. Il tasso di positività è dell’1,7%. In leggero aumento i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 559 (con 36 ingressi giornalieri), contro i 547 registrati ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.113, in calo di 4 unità rispetto a ieri. I guariti sono 4.992.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Piemonte, 228 casi e nessun decesso

Passando al dettaglio regionale, oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 228 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 9 dopo test antigenico), pari all'1,3% di 17.753 tamponi eseguiti, di cui 13.819 antigenici. Dei 228 nuovi casi, gli asintomatici sono 106 (46,5%). I casi sono così ripartiti: 30 screening, 152 contatti di caso, 46 con indagine in corso, 0 importati dall'estero.

Loading...

In Toscana 431 nuovi casi e 3 decessi, ricoveri in calo

Sono 431 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore: pressoché gli stessi di ieri, a fronte di 8.631 tamponi molecolari e 8.976 tamponi antigenici rapidi di cui il 2,4 per cento è risultato positivo. Il conto dei contagiati registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria Covid si aggiorna pertanto a 276.793 persone. Diminuiscono le persone in isolamento a casa e si registrano, anche oggi, più guariti di nuovi contagiati, con un delta positivo di oltre centoventi casi. In ospedale stabili le terapie intensive (con 55 ricoverati) e meno letti occupati nei reparti Covid (dove si trovano in 429, cinque pazienti in meno rispetto a ieri con una flessione dell'1,2 per cento). Sono tre i nuovi decessi registrati: due uomini e una donna, con un'età media di 83,3 anni.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

I dati di ieri

Erano stati 5.193 i test positivi al coronavirus registrati in Italia ieri, 11 settembre, con 333.741 tamponi molecolari e antigenici effettuati e un tasso di positività all’1,6%. Le vittime erano state 57. I ricoverati in terapia intensiva erano 547, con 40 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari erano 4.117, i guariti dal giorno precedente 5.997.