Scuola, da oggi 4 milioni di studenti (metà del totale) a casa. Ma l’Oms chiede di tenere aperte le scuole

Sono quattro milioni gli alunni delle scuole statali e paritarie (oltre il 47% dell'intera popolazione scolastica) che dal 6 novembre non andranno a scuola e parteciperanno alle lezioni in remoto da casa, come era successo dal marzo a giugno scorso. I dati li fornisce Tuttoscuola. In buona parte è la conseguenza di quanto disposto dal Dpcm 3 novembre che, in via ordinaria, ha previsto per tutti gli studenti delle scuole superiori (oltre 2,7 milioni) la didattica a distanza integrata al 100% (rispetto al precedente 75%): tutti a casa collegati in Dad. In aggiunta, per le regioni individuate in area rossa (Lombardia, Piemonte, Calabria Valle d'Aosta) la Dad si estenderà ad oltre 316 mila alunni del secondo e terzo anno della secondaria di I grado. Ci sono poi le ordinanze regionali di Campania e Puglia che hanno sospeso le attività in presenza, la Campania per tutti (poco meno di un milione di alunni) e la Puglia per mezzo milione di alunni del primo e del secondo ciclo.

La mappa degli studenti in Dad



Sulla base dei diversi dispositivi nazionale e regionali e dei dati della popolazione scolastica dell'intero sistema integrato, Tuttoscuola ha elaborato un quadro generale per regioni, riferito ai diversi settori, che consente di rilevare in valori assoluti e percentuali il dato degli alunni in presenza e in remoto. Dopo la Campania e la Puglia (rispettivamente con il 100% e l'84% di alunni a casa), seguono con percentuali tra il 43 e il 47% la Calabria, il Piemonte e la Lombardia, le regioni dell'area rossa. In fondo a questa sorta di graduatoria regionale, con percentuali comprese tra il 31 e il 32% si trovano le tre regioni del Nord Est (Friuli, Emilia e Veneto).

Oms: in Europa esplosione casi ma scuole restino aperte



Intanto l’Oms osserva «un'esplosione» del numero di casi di Coronavirus in Europa ma invita gli Stati a misure «mirate e proporzionate». Per questo ritiene che le scuole debbano restare aperte «fino alla fine» ed essere chiuse solo come ultima ratio. Lo ha detto all'Afp il direttore dell'Organizzazione per l'Europa Hans Kluge.