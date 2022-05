Coronavirus, oggi 43.947 nuovi casi e 125 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I DATI DEL CONTAGIO

Sono 43.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.255. Le vittime sono invece 125, rispetto a ieri 13 in meno.

Quanto all’andamento dell’epidemia, il confronto più indicativo è quello con venerdì scorso quando i casi furono 58.861, dunque registriamo un calo del 25,3%. Il calo è confermato se guardiamo un periodo più lungo: negli ultimi 7 giorni (30 aprile-6 maggio) ci sono stati 314.567 casi, in diminuzione del -20,8% rispetto alla settimana precedente (23-29 aprile).

Il tasso di positività è oggi del 14,53% contro il 15,44% di 7 giorni fa (-5,9%). Negli ultimi 7 giorni (30 aprile-6 maggio) il tasso di positività medio è stato del 15%, in diminuzione dell’11,3%.

Lieve aumento, invece, per i decessi, che fanno seguito al lieve rialzo dei contagi durante il periodo pasquale: negli ultimi 7 giorni ci sono stati 927 decessi, in crescita del 1,8% rispetto alla settimana precedente.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno

Sono 363 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.164, ovvero 220 in meno rispetto a ieri.