Coronavirus: oggi 5.193 nuovi casi e 57 decessi, ricoveri in calo

Sono 5.193 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 333.741 tamponi molecolari e antigenici effettuati e un tasso di positività all’1,6%. Le vittime sono state 57. I ricoverati in terapia intensiva sono 547 (ieri erano stati 548), con 40 ingressi giornalieri (ieri 37). Più consistente è il calo dei ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: oggi sono 4.117, 47 in meno rispetto a ieri. I guariti da ieri sono 5.997.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Lombardia 596 casi e 3 morti

Insieme al Veneto, la Lombardia registra 596 nuovi casi di Covid19, valore più alto tra le regioni. In Lombardia da ieri sono morte tre persone per complicanze legate al virus. Secondo il bollettino della Protezione civile, i ricoverati con sintomi salgono a 402 nella regione, 11 in più di ieri. Stabili i letti occupati in terapia intensiva, che restano 59, a fronte di due ingressi del giorno. Gli attualmente positivi salgono a quota 11.387 (+142). A Milano e provincia i nuovi contagiati sono 179 nelle ultime 24 ore.

Piemonte, 232 casi e due decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 232 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico), pari allo 0,7% di 33.984 tamponi eseguiti, di cui 28.699 antigenici. Due i decesso, Dei 232 nuovi casi, gli asintomatici sono 97 (41,8%). I casi sono così ripartiti: 29 screening, 150 contatti di caso, 53 con indagine in corso, 3 importati dall'estero.

Campania, 449 positivi e due morti

Sono 449 i nuovi positivi al Covid registrati in Campania su 20.049 tamponi processati. A comunicarlo è l'unità di crisi regionale. Si registrano due decessi nelle ultime 48 ore, ma anche 4 in precedenza ma registrati ieri. Risultano 21 posti letto di terapia intensiva occupati sui 656 disponibili e 342 di degenza su 3.160.