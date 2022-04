Coronavirus, oggi 58.861 casi (-19,6% settimanale) e 133 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 58.861 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 69.204. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 73.212, dunque il calo a 7 giorni è -19,6%.

Le vittime sono invece 133, in lieve aumento rispetto alle 131 registrate ieri, mentre una settimana fa erano state 202 (-34,2% in 7 giorni).

Sono 381.239 i tamponi molecolari e antigenici. Venerdì scorso erano stati 437.193. Il tasso di positività è oggi del 15,44% contro il 16,75% di 7 giorni fa (-7,8%). Negli ultimi 7 giorni (23-29 aprile) il tasso di positività medio è stato del 16%, in crescita del 1,4% rispetto alla settimana precedente (16-22 aprile).

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita

Sono 38 gli ingressi giornalieri in terapia intensiva registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 46 (-17,4%). Negli ultimi 7 giorni (23-29 aprile) sono entrate in terapia intensiva covid 244 persone, in diminuzione del -12,5% rispetto alla settimana precedente (16-22 aprile).

Sono 371 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati nei reparti ordinari tornano ancora sotto quota 10mila: sono 9.942, ovvero 134 in meno rispetto a ieri.