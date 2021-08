Coronavirus, oggi 5.923 contagi e 23 vittime. Tasso di positività sale al 3,3%

Tre morti e 256 nuovi casi in Sardegna

Altri tre decessi e 256 nuovi contagi da coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore, sulla base di 2.470 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 2.954 tamponi. Il tasso di positività si attesta sull’8,6%. Le nuove tre vittime sono un uomo di 73 anni residente nel Sud Sardegna, nonché una donna, di 89 anni, e un uomo, di 83, entrambi residenti nella città metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (+ 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 193 (+ 3 rispetto a ieri). Sono invece 7631 (+133 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare

Valle d’Aosta 7 casi e nessun decesso

Sono 7 i nuovi casi di contagio registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore, a fronte di 702 tamponi processati. Non si registrano decessi, mentre i guariti sono 13. Gli attuali positivi sono 142, di cui 5 ricoverati nell’ospedale Parini, 142 in isolamento domiciliare. Vuote le terapie intensive.



TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Friuli Venezia Giulia: 78 nuovi casi e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.604 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,36%. Sono inoltre 2.937 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,27%). Non si registrano decessi nella giornata di oggi; restano 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 32 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.796, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.015 a Udine, 674 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.047, i clinicamente guariti 105 mentre le persone in isolamento rimangono 899. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.888 persone (dato ridotto di una unità a seguito di un test antigenico non confermato al molecolare tra i casi fuori regione) con la seguente suddivisione territoriale: 21.764 a Trieste, 51.302 a Udine, 22.022 a Pordenone, 13.294 a Gorizia e 1.506 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un operatore sociosanitario nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Infine, relativamente alle strutture residenziali per anziani, si registra il contagio di un operatore

Umbria,tornano sotto quota 2mila attualmente positivi

Tonano sotto quota duemila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 1.958, 51 in meno di sabato. Emerge dai dati della Regione aggiornati a domenica 22 agosto. Nell’ultimo giorno sono emersi 116 nuovi positivi e 167 guariti. Non vengono segnalati nuovi morti. Sono stati analizzati 1.592 tamponi e 4.583 test antigenici, con un tasso di positività sul totale di 1,87 per cento (1,54 sabato e 2 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana). Sul fronte degli ospedali salgono da 57 a 58 i ricoverati, sei dei quali, erano quattro, nelle terapie intensive