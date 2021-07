Coronavirus, oggi 6.171 nuovi casi e 19 vittime, tasso di postività al 2,75%

493 nuovi casi e nessun morto in Emilia-Romagna

Oggi in Emilia-Romagna si registrano 493 nuovi contagi su oltre 24mila tamponi, con un totale di casi attivi di 6.035. Nessun morto, 78 guariti, 183 ricoverati nei reparti Covid (+14), 13 in terapia intensiva (numero invariato). Sono i dati della pandemia in regione, forniti dall’assessore alla Sanità Raffaele Donini. «Giornalisticamente si parla di quarta ondata, assistiamo anche qui - ha detto - a un aumento significativo dei contagi che ci aspettiamo possa consolidarsi e comunque non diminuire nei prossimi giorni. A un aumento non banale dei casi, non sta ad ora maturando un aumento significativo delle ospedalizzazioni nei reparti Covid. Siamo molto al di sotto del livello di guardia». La variante Delta è stimata all’88,5%, «largamente maggioritaria». L’incidenza si attesta sui 65-67 casi ogni 100mila abitanti.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Nel Lazio 780 nuovi casi e un morto, Roma a quota 476

«Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (-1.436) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 780 nuovi casi positivi (+8), un decesso (-1), i ricoverati sono 273 (+11), le terapie intensive sono 39 (+3) i guariti sono 96». Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,7%. I casi a Roma città sono a quota 476», aggiunge.

413 nuovi casi e 2 vittime in Sardegna

Salgono a 61.413 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 413 nuovi contagi. Si registrano anche due vittime (1.500 in totale), una donna di 90 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari e un uomo di 84 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna. In calo i ricoveri ospedalieri in area medica, 61 (-8 rispetto al report precedente), ma si registrano due nuovi ingressi in terapia intensiva (11 in totale). Attualmente in Sardegna sono 4.320 le persone in isolamento domiciliare e 55.516 i guariti.

In Basilicata 27 nuovi positivi su 586 tamponi

Ventisette dei 586 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono guarite altre undici persone e non vi sono stati decessi. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 14 persone ma nessuna di loro è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 603. Dal punto di vista delle vaccinazioni, ieri in Basilicata ne sono state eseguite 5.058. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 349.482 (63,2 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 247.101 (44,7 per cento).

Toscana, un altro morto e nuovo salto positivi +12,9%

Altri 748 nuovi casi (età media 31 anni, il 92% ha meno di 59 anni) e un altro morto (età 57 anni di Arezzo, totale vittime sale a 6.911) per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il consueto report della Regione sull’andamento della pandemia. Salgono a 250.612 i casi totali di positività (+0,3% sul giorno precedente). I guariti nelle 24 ore sono stati 88 (tutte guarigioni virali, a tampone di controllo negativo) crescendo di poco (+0,04%) e raggiungendo il totale odierno di 237.924 guariti dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono oggi 5.777 (+12,9% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 125 (+4 su ieri) di cui 13 in terapia intensiva (tre in meno). Le altre 5.652 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi che secondo una nota della Regione non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (+655 su ieri, +13,1%). Ci sono inoltre 11.416 persone (+97 su ieri, più 0,9%) isolate, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.