Coronavirus, oggi 76.250 casi (+43,5% settimanale) e 165 decessi

In Sardegna 2.113 nuovi casi, 7 i decessi

In Sardegna si registrano oggi 2.113 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1.670 diagnosticati da test antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.260 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (uno in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 338 (1 in più rispetto a ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 27.075 (535 in più rispetto a ieri). Si registrano 7 decessi: una donna di 95 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 95 anni e due uomini di 83 e 91, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 81 anni e un uomo di 77, residenti nella provincia di Oristano; una donna di 91 anni, residente nella provincia di Sassari.

In Valle d’Aosta 62 nuovi casi e nessun decesso

Sono 62 i nuovi contagiati Covid registrate in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore per un totale di 31.863 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino della Regione che non comunica altri decessi per un complessivo di 522. Sono invece 42 i guariti e 1.125 gli attuali positivi di cui nessuno in terapia intensiva, 16 in reparto e 1.109 in isolamento domiciliare.

In Puglia positività sale ancora, 23,6%.10 i morti

Continua a salire il tasso di positività al coronavirus in Puglia che oggi tocca il 23,6% (ieri 20,3%) del rapporto tra gli 8.521 nuovi positivi e i 36.065 test giornalieri registrati. Le vittime sono 10, mentre delle 96.493 (ieri 92.101) persone attualmente positive, 560 (ieri 550) sono ricoverate in area non critica e 29 in terapia intensiva, due in più di ieri. La province di Lecce, con 2.616 casi e quella di Bari, con 2.603, sono le più colpite dai contagi che nel Foggiano sono 1.031, nel Tarantino 926, nel Brindisino 711 e nella Bat 578.

In Toscana altri 11 morti, ricoveri e terapie intensive in aumento

Sono undici - sei donne e cinque uomini con un’età media di 79,3 anni - le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero delle vittime dell’epidemia è salito a 9.301. In totale sono 921.405 i casi di positività al Covid nella regione. L’età media dei 5.689 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 872.326 (94,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 39.778, +6,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 709 (29 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (2 in più).

4.151 nuovi casi e 12 decessi in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 4.151 nuovi casi su un totale di 21.989 tamponi eseguiti - di cui 11.576 molecolari e 10.413 antigenici rapidi - con un tasso di positività del 18,9%. La provincia con più contagi è Bologna con 864 nuovi casi, seguita da Modena (625) e Reggio Emilia (518); poi Ravenna (445), Parma (444) e Ferrara (321); quindi Rimini (270), Cesena (230), Forlì (156) e Piacenza (155); infine, il Circondario Imolese con 123 nuovi casi. L’età media è di 41,2 anni. Sul fronte ricoveri, i pazienti nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 52 (-1 rispetto a ieri, -1,9%), mentre quelli negli altri reparti Covid, sono 965 (-26 rispetto a ieri, -2,6%). Infine si registrano 12 decessi: il numero più alto di morti, 3, si localizza nelle province di Parma e Forlì-Cesena.