Coronavirus, oggi 8.516 nuovi casi e 68 decessi

Sono 8.516 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 8.569. Sono invece 68 le vittime in un giorno. Ieri erano state 67. Una settimana fa 51.

Venerdì scorso erano stati 6.764, dunque l’aumento è del 25,9% su base settimanale.

Sono 498.935 i tamponi molecolari e antigenici processati. Venerdì scorso erano stati 543.414. Il tasso di positività è oggi dell’1,71% contro l’1,24% di 7 giorni fa (+37,1%).

Si conferma dunque la risalita dell’epidemia. Nei grafici sotto, e nella pagina di Lab24, tutti i dati aggiornati.

Sono 445 i pazienti in terapia intensiva nel paese, 23 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47 (ieri 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.525, ovvero 16 in più rispetto a ieri.