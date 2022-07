Coronavirus, oggi 86.334 nuovi casi e 72 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua la crescita dell’epidemia da coronavirus in Italia: sono 86.334 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 55.829, dunque l’aumento percentuale è del 54,6%.

Sono stati fatti 316.040 i tamponi molecolari e antigenici. Venerdì scorso erano stati 238.069. Il tasso di positività è oggi del 27,32% contro il 23,45% di 7 giorni fa (+16,5%). La crescita al netto dei tamponi mostra un rallentamento da qualche giorno.

Gli italiani positivi al Coronavirus si avviano nuovamente a toccare quota 1 milione: sono 929.006.

Come succede ad ogni nuova ondata, dopo un aumento delle diagnosi è arrivata una crescita dei ricoveri e delle vittime, che oggi sono 72, mentre una settimana fa erano state 51 (+41,2% in 7 giorni).

Sono invece 264 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.830, ovvero 238 in più rispetto a ieri. L’aumento della pressione ospedaliera su base settimanale è del 17,3% nelle terapie intensive e 31,2% per i ricoveri ordinari.