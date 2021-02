Coronavirus oggi. Draghi convoca riunione operativa per le 19. Zona arancione “rafforzata” nel Bresciano: chiuse tutte le scuole

7:12 Generale Farina: esercito pronto a vaccinare senza sosta

«Noi siamo pronti a vaccinare senza sosta, a fare il massimo che ci verrà richiesto per supportare la campagna nazionale». Così il generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, capo di stato maggiore dell’Esercito in un’intervista al Corriere della Sera che da venerdì prossimo sarà in pensione. «D’ora in avanti seguirò le vicende del mio Paese dagli spalti, non più in prima linea», dice prima di lasciare il suo personale ricordo su uno dei momenti più stranzianti della pandemia per l’Italia, quando lo scorso 21 marzo l'esercito portò via le salme dei morti Covid da Bergamo. «Quella notte — ricorda il generale — la passai davanti al televisore, anch’io ero ammalato di Covid a quel tempo e stavo nella mia stanza in isolamento. Ai miei uomini ordinai una cosa soltanto: il silenzio. Nessuna intervista, nessuna dichiarazione pubblica, solo rispetto e riservatezza. Furono i soldati a tributare l'estremo saluto a quelle povere salme, private fino all’ultimo del conforto dei propri cari. Suonando per loro il silenzio militare d’ordinanza».