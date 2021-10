Coronavirus oggi. Figliuolo: «Vaccinato l’86% degli italiani, l’obiettivo adesso è il 90%»

7:35 Germania, 28mila nuovi casi in 24 ore: dato giornaliero ai massimi da aprile

Nelle ultime 24 ore, la Germania ha registrato più di 28.000 nuovi casi di coronavirus, il più importante aumento giornaliero da aprile, in termini assoluti, secondo i dati dell’istituto di sanità pubblica. I decessi sono stati più di 100, per il terzo giorno consecutivo, portando il totale delle vittime da inizio pandemia a 95.485. La cancelliera uscente Angela Merkel ha dichiarato mercoledì di essere preoccupata per l’ultima ondata di casi e per l’aumentata pressione sulle strutture sanitarie nazionali.