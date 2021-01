Coronavirus oggi: Aifa pronta a pronunciarsi sul vaccino Moderna. Italia in zona «gialla rafforzata»

7:17 Riaprono le scuole dell’infanzia, elementari e medie. Superiori, dubbi ancora da sciogliere

Riaprono giovedì 7 gennaio, dopo la pausa natalizia, gli istituti per 5 milioni di studenti dell’infanzia, delle elementari e delle medie ma sulla scuola imperversa ancora la battaglia e a casa rimangono i ragazzi delle scuole superiori. Il governo ha spostato la data del loro rientro in presenza all’11 gennaio in attesa dei nuovi dati sul monitoraggio che arriveranno probabilmente venerdì. Ma sono molte le regioni che hanno comunque emanato ordinanze per rinviare ulteriormente le riaperture in attesa di dati migliori.