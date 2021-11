Coronavirus oggi. Speranza: vietato ingresso in Italia per chi arriva da 7 Paesi africani

10:54 Costa, non ci sarà obbligo vaccino o green pass per under 12

«Non ci sarà alcun obbligo di vaccino per under 12enni né green pass per under 12 sarà una vaccinazione volontaria. Dobbiamo instaurare un dialogo con le famiglie e la posizione della Società italiana di pediatria credo sia un contributo positivo importante nel veicolare l’importanza del vaccino ai più piccoli». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a Skytg24, commentando l’ok dell’Ema al vaccino anti Covid per la fascia di età 5-11 anni. «È un tema delicato e mi auguro non diventi tema di scontro e confronto politico», ha aggiunto. In merito, «attendiamo indicazioni dell’Aifa che si riunisce dal primo al 3 dicembre per discutere sul vaccino su under 12, allora avremo uno strumento in più per combatter la pandemia, ma va sottolineato che quando approvato, il primo beneficio lo avrà chi il vaccino lo riceve».