Coronavirus: oggi 495 casi e 21 vittime, tasso di positività 0,61%

Emilia-Romagna, 87 nuovi casi, due vittime tra cui una donna di 45 anni

Sono 87 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 8.261 tamponi fra molecolari e antigenici. Ci sono però ancora due vittime: una donna di 45 morta in provincia di Reggio Emilia e un uomo di 87 nel Modenese. Dei nuovi casi, 37 sono asintomatici, individuati con le attività di screening e contact tracing. L’età media dei nuovi positivi è di 33,1 anni. Parma, con 31 casi, continua a essere la provincia con il numero maggiore di positivi. I casi attivi scendono a 5.246, c’è un paziente in meno ricoverato in terapia intensiva (in totale sono 37), mentre 223 sono negli altri reparti Covid.

D opo 261 giorni in Valle d’Aosta nessun nuovo caso positivo

Nessun nuovo caso positivo al Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta. Il dato è stato confermato da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell’Unità di crisi per l’emergenza coronavirus nelle regione alpina. Non accadeva dal 3 ottobre scorso - ovvero da 261 giorni - che non venisse registrato alcun nuovo contagiato. Gli attuali positivi sono una cinquantina. In Valle d’Aosta finora ci sono stati 472 morti (236 uomini e 236 donna) per il Covid-19 con un’età media di 83,5 anni.

In Friuli Venezia Giulia da ieri 2 nuovi casi e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 807 tamponi molecolari sono stati rilevati 2 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,25%. Sono inoltre 335 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato nessun contagio. Nella giornata odierna non si registrano decessi e rimane una sola persona ricoverata in terapia intensiva, mentre negli altri reparti i ricoveri sono 9. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Molise, settimana con contagi in risalita

Nella settimana appena passata in Molise contagi quasi raddoppiati, ma resta positivo il quadro generale dell’andamento della pandemia in regione con la terapia intensiva vuota da 20 giorni e nessun decesso da 23 giorni. I nuovi positivi sono 46 mentre nei sette giorni precedenti erano stati 26. Il rapporto tra tamponi e contagiati sale così dall’1 per cento al 1,8 per cento. Gli attualmente positivi sono ora complessivamente 84 (4 in più rispetto a lunedì scorso). In calo il numero dei ricoverati che in una settimana passano da 8 a 6. I guariti sono stati 42 (sale così a 13.107 il numero complessivo dei molisani che hanno sconfitto il virus). Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, il tasso di occupazione delle terapie intensive è 0 mentre il dato nazionale è al 5 per cento; in area medica il tasso di occupazione è al 3 per cento mentre il dato nazionale è al 4. Sul fronte dei vaccini, somministrazioni in calo: nella settimana appena passata inoculate 14.407 dosi contro le 18.060 dei sette giorni precedenti. La media quotidiana scende così da 2.580 a 2.058 dosi.

In Umbria quattro nuovi positivi nelle 24 ore

Sono quattro i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria tra domenica e lunedì. Il sito della Regione riporta anche 11 guariti, mentre ancora una volta non vengono segnalate nuove vittime del virus. Gli attualmente positivi scendono a 883, sette in meno di domenica. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 741 tamponi e 576 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,3 per cento (era 0,43 lunedì della scorsa settimana). Invariato il quadro negli ospedali, con 30 ricoverati, quattro dei quali nelle terapie intensive.