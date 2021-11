Coronavirus oggi. Francia, «questa ondata procede alla velocità della luce»

11:27 Schallenberg, ’in Austria clima teso ma spero no violenze come in Olanda’

In Austria le proteste contro le nuove misure adottate per contenere il coronavirus ci sono, ma il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg spera “vivamente che non si arrivi’’ alle violenze che si sono registrate le scorse notti in Olanda. In una intervista rilasciata al quotidiano Kurier il giorno prima dell’entrata in vigore del nuovo lockdown, deciso dopo sei settimana dalla sua entrata in carica, Schallenberg si dice ’’consapevole che la situazione è molto tesa’’ e afferma che con il ministro degli Interni Karl Nehammer sta valutando con attenzione e da vicino la situazione.

“In estate speravamo che più persone si sarebbero vaccinate in modo da poter proteggere se stesse e chi le sta intorno. Purtroppo le cose sono andate diversamente, nonostante il tentativo di persuasione politici, esperti e media’’, ha dichiarato. Il cancelliere a quindi chiesto ’’atto di solidarietà da parte dei vaccinati per sostenere questo lockdown. Credetemi, anche per me è difficile sopportare il fatto che le libertà debbano essere nuovamente limitate. Ma dobbiamo farlo’’.