Coronavirus oggi. A San Pietroburgo è record di morti e venerdì prossimo tornano gli Europei

15:03 G20: test rapidi a delegati e ospedale da campo a Bari

Unità mobili e fisse per eseguire test antigenici e tamponi molecolari, posti letto a Bari, Monopoli e ad Altamura, un ospedale da campo in città e ancora auto e moto mediche del 118 equipaggiate per le emergenze di primo soccorso dispiegate sul territorio. E’ il piano sanitario e di emergenza dell’Asl Bari per il G20 in programma da lunedì in Puglia e Basilicata. “Il dipartimento di prevenzione e direzione sanitaria hanno curato ogni singolo aspetto della organizzazione dei servizi sanitari a supporto delle delegazioni internazionali in arrivo a Bari - commenta il direttore generale, Antonio Sanguedolce - dalle procedure di sorveglianza epidemiologica, alla messa a disposizione di posti letto in diversi reparti dei presidi ospedalieri più vicini ai punti crociali della manifestazione fino alla attivazione con mezzi dedicati della rete della emergenza e urgenza”.

Il dipartimento di prevenzione della Asl - sotto la direzione di Domenico Lagravinese - ha predisposto un presidio fisso vicino l’aeroporto di Bari per eseguire test antigenici e tamponi ai rappresentanti delle delegazioni in arrivo a partire da lunedì. Sarà inoltre operativo un team mobile di operatori coordinato dall’infermiere Fabio Specchia che andrà ad assicurare nelle sedi alberghiere della città che ospitano i delegati, test anti-Covid e tutte le attività previste dalle procedure di sorveglianza epidemiologica. Gli ospedali San Paolo e Di Venere sono pronti per eventuali necessità con posti letto disponibili specie nelle aree rosse, come la Cardiologia.