Coronavirus oggi. Oms Europa, situazione molto preoccupante. Scontri in Olanda

10:12 Flick, obbligo vaccinale è costituzionale

“Pacifico e conclamato”. Il presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick, sceglie questi due aggettivi per spiegare, in un’intervista al Messaggero, perché a suo giudizio l’obbligo vaccinale è costituzionale. “Se così non fosse - dice - vivremmo in perenne incostituzionalità da quando i vaccini sono stati introdotti per legge e definiti vincolanti salvo l’ipotesi in cui non possa essere somministrato per ragioni specifiche”.

Gli articoli della Costituzione a cui bisogna fare riferimento sono per Flick “l’articolo 16 è quello in cui si parla delle possibili limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno mentre l’articolo 32 è quello in cui si dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Entrambi - dice - esprimono un concetto che è già presente nell’articolo 2 della Costituzione: ci sono diritti fondamentali inviolabili della persona e ci sono i doveri inderogabili, tra cui quelli di solidarietà sociale”. Secondo Flick, “non c’è da discutere, come dimostrano i vaccini previsti per l’ammissione scolastica dei bambini”.