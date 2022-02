Coronavirus oggi. Austria, da oggi polizia controllerà green pass per strada e ai blocchi stradali

10:38 Cittadinanzattiva a Speranza e Figliuolo, semplificare le regole

Consentire il ritiro dei farmaci antivirali per il trattamento del Covid-19 presso le farmacie di comunità, oltre che presso quelle ospedaliere; semplificare ed uniformare le procedure per il rientro a scuola degli studenti dopo la quarantena, in particolare eliminando ovunque il certificato del medico o del pediatra, che ancora molte scuole continuano a richiedere; superare alcune disfunzioni del sistema che ad oggi non sempre rende disponibile in tempi rapidi il green pass rafforzato, in particolare per chi ha fatto due dosi di vaccino e successivamente è guarito dall'infezione. Sono queste le tre principali richieste che Cittadinanzattiva ha inviato oggi in una lettera aperta al ministro della Salute Roberto Speranza e al Commissario straordinario Covid Francesco Paolo Figliuolo. «Numerose sono le difficoltà che nelle ultime settimane i cittadini segnalano ai nostri servizi di assistenza, informazione e tutela e che denotano la cosiddetta “burocrazia da Covid”. Difficoltà a districarsi fra le regole, tempi lunghi per uscire da isolamento e quarantene, anche a causa della richiesta a volte di certificati inutili e di procedure che variano anche di Asl in Asl o da un istituto scolastico all’altro. È indispensabile semplificare alcune procedure, innanzitutto a vantaggio delle persone e per rispondere al senso di responsabilità che la gran parte di esse mostra da ormai due anni; e nello stesso tempo per alleggerire il sistema, in particolare i medici di famiglia e i pediatri, come i dirigenti scolastici che in queste ultime settimane sono stati messi a dura prova dal rapido diffondersi della variante Omicron», dichiara Anna Lisa Mandorino.