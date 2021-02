Coronavirus oggi: Vaccini: von der Leyen, possibile tagliare tempi approvazione. Biden accelera. Australian Open a porte chiuse

10:30 Miozzo (Cts): ristoranti la sera solo con controlli rigorosi

Riaprire i ristoranti la sera «sarebbe anche possibile se solo fossimo in grado di garantire un rigoroso meccanismo di controlli, cosa che fino ad ora non è stato». Lo afferma il coordinatore del Cts Agostino Miozzo intervistato dalla Repubblica. «Mi sono attirato le ire di molti amministratori locali che si sono visti imputare la responsabilità del mancato controllo per gli assembramenti. Ma è quello che chiederei al governo: un controllo efficace del territorio almeno per i prossimi due o tre mesi, con il contributo anche dell'esercito». Per Miozzo «basta vedere una divisa che agisca nei luoghi a rischio per scongiurare comportamenti irresponsabili». Cosa non si deve sbagliare adesso per uscire dal tunnel? «La squadra deve compattarsi ed evitare il gioco solitario». Sulle Regioni che continuano ad andare in ordine sparso anche sulla campagna vaccinale, risponde: «Al presidente Draghi suggerirò il ricorso all'articolo 120 della Costituzione che prevede il potere di sostituzione del governo centrale laddove le autorità locali non siano in condizione di garantire i diritti costituzionalmente previsti. Un'ipotesi provocatoria ma che ritengo potrebbe essere presa in considerazione». Miozzo si dice a favore della proroga del blocco tra regioni, «almeno fino a quando non sarà chiaro l'impatto delle varianti del virus. La mobilità potrebbe essere un drammatico veicolo di trasmissione». In linea generale, la terapia più efficace a suo avviso sarebbe «un lockdown totale per altri due mesi. Ma non possiamo permetterci questa terapia: il Paese è in grave sofferenza».