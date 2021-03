La Danimarca blocca il vaccino Astrazeneca, la Spagna va avanti. Tar: Basilicata zona rossa

12:34 Ue estende fino a giugno il controllo sull’export di vaccini

La Commissione europea ha prolungato a fine giugno il funzionamento del meccanismo di autorizzazione dell'esportazione dalla Ue di dosi dei vaccini prodotti nel territorio dell'Unione in seguito “al persistente ritardo in alcune consegne alla Ue”. Il meccanismo sarebbe scaduto alla fine di marzo. Il vicepresidente esecutivo e commissario per il commercio Valdis Dombrovskis ha dichiarato che “le prime settimane di applicazione di questo strumento hanno dimostrato che l'interruzione del commercio (relativamente al vaccino – ndr) temuta da molti non si è verificata. Da quando è stata introdotta la misura, le spedizioni sono state autorizzate in più di 30 Paesi. Ciò conferma che anche durante una situazione sanitaria molto critica, la UE ha compiuto uno sforzo considerevole per essere un partner commerciale affidabile e responsabile”.

La commissaria per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha indicato che ora la Ue si aspetta che “le aziende con le quali abbiamo firmato un contratto adempiano ai loro obblighi nei confronti dei cittadini europei. La Ue esporta volumi molto significativi di vaccini Covid-19, fedele al nostro impegno per la solidarietà globale. Tuttavia, non tutte le aziende stanno onorando i loro accordi nonostante abbiano ricevuto un acconto per consentire una produzione sufficiente. Insisteremo affinché la conformità sia garantita e continueremo a lavorare con le aziende per aumentare la produzione in Europa il più rapidamente possibile”.

La Commissione indica anche che la Ue «continua ad essere il principale fornitore di vaccini in tutto il mondo». A sei settimane dall'esistenza del meccanismo per l'autorizzazione delle esportazioni verso Stati terzi, 249 richieste di esportazione in 31 Paesi diversi sono state accolte per un totale di 34.090.267 dosi : tali esportazioni “non minacciavano gli impegni contrattuali tra la UE ei produttori di vaccini». Una sola richiesta di esportazione non è stata accolta (è il caso dell'Italia rispetto ad AstraZeneca). Le principali destinazioni di esportazione includono Regno Unito (con circa 9,1 milioni di dosi), Canada (3,9 milioni), Messico (3,1 milioni), Giappone (2,7 milioni), Arabia Saudita (1,4 milioni), Hong Kong (1,3 milioni), Singapore (1 milione), Stati Uniti (1 milione), Cile (0,9 milioni) e Malaysia (0,8 milioni).