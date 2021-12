Coronavirus oggi: Sunday Mirror: Johnson partecipò a quiz party Downing Street in lockdown

11:16 Scholz: Nessuna linea rossa per combattere pandemia



“Non ci possono essere linee rosse, la pandemia ce lo ha dimostrato. Dobbiamo sempre essere pronti a ripensare l’approccio se le circostanze lo richiedono”. A dirlo è il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in una intervista all’edizione domenicale del quotidiano popolare Bild, in cui ha sottolineato l’importanza di un approccio rapido, deciso e flessibile per contrastare il contagio del covid-19.

Interrogato in proposito, Scholz non ha escluso categoricamente un lockdown sotto Natale. “Il governo federale e i land hanno appena adottato misure rigide. Verificheremo ogni giorno come vengono applicate e se saranno sufficienti”, ha affermato. “Voglio tenere il paese unito. Sono il cancelliere anche di chi non si è vaccinato”, ha poi detto Scholz, respingendo uno scenario di un paese diviso fra si vax e no vax.

“La grande maggioranza dei cittadini si è vaccinata. Molti vogliono farlo presto perché hanno superato le loro riserve” - ha affermato - “fra chi non si è vaccinato, pochi pensano di dover dimostrare la loro opposizione con marce di stile militare alla luce di torce e minacce ai politici che lavorano per i cittadini”. Avere opinioni diverse non significa essere divisi, “sono convinto che la gran maggioranza dei non vaccinati trova queste marce con le torce ripugnanti, così come lo penso io”, ha rimarcato Scholz riferendosi ad una protesta anti vax sotto la residenza della ministra della Salute della Sassonia Petra Koepping, che ha scioccato il paese.