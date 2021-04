Coronavirus oggi: Brasile, vietata l’importazione di Sputnik. Italia, 20 milioni di dosi di vaccino distribuite

9:39 Cinema, Nanni Moretti riapre il Nuovo Sacher

Con la zona gialla, dal 26 aprile, in tutta Italia i primi cinema hanno cominciato a riaprire i battenti. Riapertura d'eccezione a Roma per il Nuovo Sacher di Nanni Moretti: è stato il regista in persona a rispondere alle telefonate degli spettatori che chiedevano informazioni su orari e programmazione. Particolarissima esperienza che ha documentato sul suo profilo Instagram, in un video che aveva come colonna sonora un brano di Peter Gabriel dal titolo evocativo: «Don't give up», non mollare. Moretti nella primavera 2020 aveva un film in uscita intitolato «Tre piani», rimandato a data da destinarsi a causa delle restrizioni imposte all'emergenza sanitaria. Fedele alla sala cinematografica, non si è arreso alla logica del pay per view in streaming, come hanno fatto molti suoi colleghi.