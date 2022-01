Coronavirus oggi. Calano gli attualmente positivi. Figliuolo: «Superato il picco»

8:11 Arrestato Petrella, medico no-vax: l’accusa è di omicidio colposo

È finito agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio colposo per aver prescritto «cure alternative» a un paziente positivo al covid che poi è deceduto. La polizia di Catanzaro ha arrestato Roberto Petrella, medico ginecologo di Teramo, sospeso dall’ordine dei medici già dal 2019, con provvedimento di radiazione non ancora definitivo.

Petrella, convinto no vax, secondo le indagini, avrebbe causato la morte di un paziente, residente in Campania e seguito al telefono, già affetto da numerose patologie pregresse, deceduto per infarto del miocardio.

Secondo gli inquirenti, Petrella avrebbe prescritto al paziente di curarsi attraverso un preparato a base di funghi.

La polizia Catanzaro ha arrestato il medico no vax sulla base di una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro.

L’uomo è un convinto no vax che, su Facebook, non aveva mai nascosto le sue posizioni. In alcuni video postati sulla sua pagina - l’ultimo del 19 gennaio - consigliava di curare con i funghi malattie come la bronchite.