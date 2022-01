Coronavirus oggi. Calcio, Draghi: valutare stop o stadi chiusi. La Serie A va avanti

10:15 Messico, superati i 300mila morti

Sono più di 300mila le persone decedute in Messico per complicanze riconducibili al coronavirus. Con i 131 morti confermati nelle ultime 24 ore, infatti, sono 300.101 i pazienti Covid che hanno perso la vita. Il Messico diventa così il quinto Paese al mondo a contare più di 300mila morti per la pandemia, insieme a Stati Uniti, Brasile, India e Russia. In Messico sono invece 4.083.118 le persone risultate positive al Covid-19, 28.023 in più di ieri. Si stima che circa il 56 per cento della popolazione messicana (126 milioni in totale) sia completamente vaccinata contro il coronavirus. Per contrastare la diffusione del contagio le autorità non hanno mai imposto un lockdown e hanno sempre mantenuto le frontiere aperte. Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha sempre sminuito al pericolosità del coronavirus e non ha mai indossato una mascherita. A gennaio dello scorso anno anche López Obrador ha contratto il Covid-19.