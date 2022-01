Coronavirus, oggi calo settimana su settimana dei nuovi casi: 184.615 (-15,87%). 316 i decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calano, su base settimanale, i nuovi casi certificati da tampone. Oggi sono stati infatti 184.615, -15,87% rispetto a giovedì scorso, quando erano stati 219.441. Si è in una fase di contrazione dell’epidemia quando i casi sono inferiori alla settimana precedente e dunque la curva del grafico qui sotto scende sotto il valore 1. Le vittime sono state 316, mentre ieri erano state 313 e giovedì scorso 198. Come si può vedere dal grafico sotto, la curva dei casi, considerando la media mobile a 7 giorni, cresce ancora, ma con una tendenza in calo.

In calo sul 6 gennaio il tasso di positività



Sono 1.181.179 i tamponi molecolari e antigenici registrati oggi. Giovedì scorso erano stati 1.138.3105. Il tasso di positività è oggi del 15,62% contro il 19,28% di 7 giorni fa.

Terapie intensive stabili sul giorno, crescono rispetto a 7 giorni fa

Sono 156 i nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati in Italia nelle ultime 24 ore, lo stesso numero di ieri, mentre lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 177; il calo settimanale è quindi stato dell’11,86%. Il totale dei pazienti ricoverati in intensiva oggi è 1.668; uno in meno rispetto a ieri, mentre il 6 gennaio erano 1.467 (variazione settimanale +13,7%). I ricoverati nei reparti ordinari sono 17.648, in aumento rispetto a ieri (17.309) e a giovedì scorso, 6 gennaio (erano 13.827, +27,63%).

Nelle regioni

Oggi la regione con il maggior numero di nuovi contagiati è la Lombardia (39.683), seguita da Campania (24.451), Emilia-Romagna (20.648), Veneto (17.956) e Piemonte (14.741). Con meno di mille nuovi contagiati ci sono Basilicata (965), Molise (727) e Valle d’Aosta (574).