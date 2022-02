Da “zero Covid” a Tsunami Omicron, a Hong Kong è emergenza

15:43 Pregliasco: «Quarta dose per tutti? Solo col vaccino aggiornato»

«Sì a una quarta dose di vaccino anti-Covid alle persone immunodepresse», per le quali si tratterà tecnicamente di un booster successivo al ciclo primario di due dosi più una dose addizionale. Quanto a un ’booster del booster’ per tutti, «in questo momento non è praticabile in termini di accettazione e di organizzazione», oltre che non supportata da evidenze sufficienti, come più volte ribadito dall’Agenzia europea del farmaco Ema. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, commenta all’Adnkronos Salute il via libera della Commissione tecnico scientifica Aifa a un richiamo per i pazienti gravemente immunocompromessi. Ma se oggi per la popolazione generale la quarta dose non è una prospettiva realistica, l’esperto ripete che «una probabile periodicità della vaccinazione contro Covid-19 è un destino, almeno quando saranno disponibili nel prossimo futuro prodotti aggiornati» alle nuove varianti circolanti del coronavirus Sars-CoV-2. Quella che probabilmente faremo tutti non sarà dunque una quarta dose, bensì la prima di un nuovo vaccino? «Lo shift - conferma Pregliasco - sarà verso un approccio vaccinale come quello che per abbiamo per l’influenza, basato sulla raccomandazione» rivolta in particolare alle categorie a maggior rischio.