Coronavirus oggi. Oms, entro 2 mesi metà degli europei contagiati da Omicron

11:51 Costa, sistema sanzionatorio è gravoso per no vax

“La multa di 100 euro per chi non rispetta l’obbligo vaccinale si va a sommare a tutte quelle attività che chi non si vaccina non può fare. Chi si presenta a lavoro senza green pass avrà multe consistenti e ripetute ogni volta che non si rispetta questa regola. C'è un sistema sanzionatorio gravoso e consistente. A convincere i non vaccinati devono essere anche altri elementi, come il dato che ricorda come l'80% dei pazienti che occupano le terapie intensive non sono vaccinati” così il sottosegretario al ministero della Salute Andrea Costa, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Obbligo vaccinale per tutti i lavoratori? Il nostro governo ha adottato il principio di gradualità in tutte le misure approvate fino a oggi. L’enorme numero di regole che effettivamente ci sono riguardano i non vaccinati. Per chi è vaccinato non cambia nulla. Il super green pass viene generato automaticamente e per loro tutte le attività sono aperte. Per quanto riguarda le quarantene abbiamo semplificato molto per chi ha ricevuto la dose booster”, ha aggiunto.