Coronavirus oggi. Casi di Omicron in Cina, nuovi record di contagi in Messico e Perù

10:07 No vax, insulti e minacce sui social contro vicesindaco Arezzo

Non si placa la furia no vax contro il vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti, assessore alla Sanità. Dopo i volantini lasciati anche vicino a casa (”Lucia Tanti criminale nazista. I vaccini uccidono”, si leggeva nel testo siglato ’ViVi’, gruppo della galassia no vax), la scorsa notte è stata letteralmente presa d’assalto la sua pagina Facebook che in poche ore ha registrato quasi un migliaio di messaggi offensivi e minatori. “Nazista, collaborazionista, criminale”, fino alla non tanto celata volontà di farne il bersaglio di una nuova “lotta partigiana”, questi i toni dei post tutti direttamente indirizzati alla sua persona. Dal canto suo la vicesindaco non fa una piega.

“Lascio i messaggi ben visibili nella pagina Facebook perché tutti possano vedere il livello e misurare la totale irragionevolezza e stupidità delle argomentazioni di questi no vax - dichiara Taniti - Vado avanti stando dalla parte della scienza, dei nostri medici, del nostro personale sanitario, dei nostri ricercatori. Ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso solidarietà da destra a sinistra a dimostrazione che la Città è unita a fianco della ragione e del buon senso. Per me essere un simbolo pro vax è un orgoglio, essere un bersaglio no vax è una soddisfazione. Si possono avere idee diverse, ma chi usa toni e linguaggi così è fuori dal mondo. Avanti senza paura, il nemico è il covid e chi non lo combatte di fatto lo aiuta”.