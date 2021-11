Coronavirus oggi. Dietrofront scuola: quarantena e Dad con un solo positivo in classe

7:15 Omicron: Usa rafforzano raccomandazione, booster dai 18 anni

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno rafforzato le loro raccomandazioni sullo sfondo dei timori legati alla variante Omicron, affermando che tutti gli adulti dai 18 anni in su “dovrebbero” ricevere un ’booster’ del vaccino anti Covid-19. In precedenza tale raccomandazione riguardava gli americani piu’ vulnerabili, compresi gli ultracinquantenni, mentre per gli adulti piu’ giovani e in salute aveva lasciato aperta l’opzione