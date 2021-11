Coronavirus oggi. Record di casi in Germania: 52.826 in 24 ore, 294 le vittime

7:31 Zingaretti, nostra libertà va difesa, non possiamo finire in nuovo lockdown

“Da una parte non dobbiamo rinunciare a convincere le persone a vaccinarsi, ma se questo non bastasse per me vanno bene tutti gli incentivi alla vaccinazione. Per esempio, si potrebbe ampliare la fascia dell'obbligo vaccinale. Oggi vale per medici e personale sanitario. Ma va aperta una riflessione su altre funzioni pubbliche molto importanti. Non per ledere la libertà di qualcuno, ma per garantire la libertà di tutti”. Lo dice in una intervista al Corriere della sera il governatore del Lazio Nicola ZIngaretti. “Non mi stupirei se si arrivasse alla definizione di obblighi vaccinali per funzioni primarie dello Stato e della pubblica amministrazione. Se le decisioni sono veramente condivise si può esplorare qualsiasi soluzione, comprese quelle che stanno sperimentando in alcuni Paesi - continua riferendosi ai provvedimenti decisi altrove per i non vaccinati”, dice.