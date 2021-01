Coronavirus oggi. Cina: +6,5% Pil nel quarto trimestre, +2,3% nel 2020

07:08 Giappone, ricoveri in ospedale a livelli record

Aumentano a livelli record in Giappone i pazienti positivi al Covid ricoverati in ospedale, le cui condizioni sono giudicate gravi. Il totale, a quota 970, segue le oltre 5.700 positività di coronavirus registrate ieri nell'intero arcipelago e i quasi 1.600 casi nella capitale. In un'intervista all'emittente pubblica Nhk, il ministro in carica per la gestione sanitaria, Yasutoshi Nishimura, ha esortato la popolazione a ridurre le uscite e chiesto alle aziende di rendere possibile per un maggior numero di dipendenti di lavorare da casa, per scongiurare un'estensione delle restrizioni attualmente in corso.

L’imperatore Naruhito dichiara l’apertura dei lavori parlamentari a Tokyo

A Tokyo e nelle tre prefetture adiacenti, Chiba, Kanagawa e Saitama, sono stati aggiornati i record per una domenica portando la somma complessiva nella metropoli a 85.470, mentre le infezioni a livello nazionale si assestano a 330.544. Lo stato di emergenza, attualmente in vigore in 11 prefetture dell'arcipelago, durerà fino al 7 febbraio.