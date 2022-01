Coronavirus oggi: Agenas: l’occupazione dei reparti sale al 27%. In crescita 13 regioni

11:03 Uk, rivolta tory sul party-gate: «Johnson si scusi o vada via»

Giornata di passione in Parlamento per Boris Johnson, atteso al Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni non solo dagli attacchi del leader dell’opposizione laburista, Keir Starmer, ma anche da malumori crescenti - con richieste di pubbliche scuse e persino qualche auspicio di dimissioni - nelle sue stesse file per lo «scandalo party-gate» a Downing Street. In particolare, per le ultime rivelazioni su uno degli incontri organizzati nel giardino della sua residenza ufficiale nel 2020, in violazione alle restrizioni del lockdown anti Covid allora in vigore, organizzato il 20 maggio dal capo della sua segreteria, Martin Reynolds. Una festa con un centinaio d’inviti a cui il premier conservatore britannico risulta aver partecipato di persona accanto a una quarantina di funzionari effettivamente intervenuti e alla first lady Carrie.