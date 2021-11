Coronavirus oggi. Rasi: «Nelle scuole sono mancati interventi strutturali»

8:43 De Luise (Confesercenti), serve sforzo straordinario per rilanciare Pmi

«Questo Paese ha bisogno di unire le forze per rilanciare il suo tessuto di piccole e medie imprese dei servizi sconquassate dal Covid. Perché sono una struttura produttiva portante, ma non è solo questo. Il fatto è che hanno un ruolo sociale fondamentale, come è emerso in modo forte proprio durante la pandemia. Le imprese di prossimità sono anche quelle che ci distinguono agli occhi dei turisti che visitano le nostre città, attirati proprio dall’unicità delle nostre attività commerciali e artigiane». Lo dice la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, in un’intervista al Corriere della Sera. «Stiamo ricostruendo il Paese con l’aiuto del Pnrr. Dobbiamo chiederci che Italia vogliamo per il futuro. Certi settori con potenzialità e valore sociale particolari meritano uno sforzo straordinario. Il turismo in testa. Sia chiaro: non vogliamo puntelli per fare beneficenza alle imprese ma interventi per consentire loro di stare sul mercato», aggiunge.