Coronavirus oggi. Covid, oltre 1 milione di casi nel mondo per il terzo giorno consecutivo

7:29 Vaccini, Letta (Pd): in Italia e in Europa tempi maturi per introdurre obbligo

Sui vaccini è l’ora dell’obbligo e del ritorno allo smart working. Così il segretario del Pd Enrico Letta su ’la Repubblica’. «Il governo sta facendo bene - osserva - approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al passo successivo, cioè l’obbligo vaccinale e il ritorno allo smart working. Di obbligo si parla da settimane e la scelta è matura per il Paese e per l’Europa. La mia sensazione è che ci sia un sur place tra i Paesi, il primo che introduce l’obbligo produrrà un effetto domino in tutti gli altri».

Nel corso del Consiglio dei ministri di ieri, secondo quanto si apprende, anche i ministri di Forza Italia si sono espressi in modo favorevole all’obbligo vaccinale. Per gli azzurri, spiegano le stesse fonti, occorre anche prevedere un prezzo calmierato per le mascherine Ffp2.