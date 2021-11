Coronavirus oggi. Covid, contagi record in Germania. In Italia terza dose per over 40 da dicembre

9:06 Romania, incendio in ospedale per pazienti Covid: 2 morti

Tragedia in un ospedale in Romania. Almeno due persone sono morte in un incendio in una struttura per pazienti Covid-19 nella città di Ploiesti, nel sud del Paese. Secondo dichiarazioni della portavoce della polizia di Prahova, Mihaela Florescu, all’agenzia Agerpress le vittime sono due pazienti di 74 e 75 anni.

Un’infermiera ha riportato ustioni sul 40% del corpo. Venti persone sono state trasferite dopo le fiamme divampate in una stanza del reparto di malattie infettive. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare.

Non è la prima tragedia in un ospedale della Romania. A ottobre sette persone sono morte a causa di un incendio in un reparto di terapia intensiva a Costanza. Prima ancora quattro pazienti erano morti in un altro incendio in un ospedale di Bucarest