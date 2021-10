Coronavirus oggi. Origine del Covid: 007 Usa non credono a virus come arma batteriologica

13:33 In Emilia-Romagna terza dose negli hub e da medici di medicina generale

In Emilia-Romagna, la terza dose di vaccino anti-Covid potrà essere inoculata soltanto negli hub vaccinali e dai medici di medicina generale, mentre le farmacie che avevano sottoscritto l’accordo proseguiranno con la prima e la seconda dose. Lo ha fatto sapere la Regione Emilia-Romagna, che in queste ore sta proseguendo con le dosi di richiamo, note come “booster”, come da indicazioni della struttura commissariale nazionale. Ieri, infatti, l’assessorato alle Politiche per la Salute ha trasmesso ufficialmente alle Aziende sanitarie l’indicazione di procedere con le terze iniezioni per tutti gli over 60, senza distinzioni, oltre ai soggetti con elevata fragilità, agli ospiti e agli operatori delle Rsa, organizzando modalità e tempistiche di prenotazione. La Regione ha avviato anche la somministrazione della terza dose per tutto il personale sanitario, anche in questo caso senza distinzione d’età, e alle aziende sanitarie ha richiesto di garantire in parallelo almeno tre percorsi per le inoculazioni: gli hub vaccinali, i medici di medicina generale e i servizi di sorveglianza aziendali (esclusivamente per gli operatori del Servizio sanitario regionale). Secondo i dati regionali, 9 persone su 10, in Emilia-Romagna, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e superano quota 120mila le persone a cui è stata somministrata una dose aggiuntiva.