Coronavirus oggi: Israele, nessun decesso nelle ultime 24 ore. AstraZeneca, oggi nuovo parere Ema

9:07 Scuola, ministro Bianchi: da inizio pandemia si è fatto moltissimo

«Dall'inizio della pandemia si è fatto moltissimo e saremmo ingrati verso il Governo precedente nel non rilevare quello che ha fatto». Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione ai microfoni di Radio24. «Sono state date alle scuole molte risorse per la sanificazione e l'edilizia leggera - ha affermato -. Per le scuole mi pare evidente che si sia fatto, si stia facendo e tutti i dirigenti sono presenti e attivi nel garantire la sicurezza a scuola». «Abbiamo affrontato temi come quello della numerosità delle classi, che richiede interventi anche in via duratura - ha sottolineato - e anche sui trasporti sarebbe ingrato non vedere il lavoro delle Regioni fatto in questo anno per aumentare la potenzialità del servizio. Non condivido l'idea del non si è fatto nulla».