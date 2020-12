Coronavirus oggi: Decreto Ristori verso la fiducia martedì al Senato

9:38 Usa, parte lo smistamento dei vaccini Pfizer

Negli Stati Uniti è cominciata la distribuzione del vaccino per il Covid-19 prodotto da Pfizer e Biontech, dopo il via libera all’uso da parte della Fda, l’autorità americana di supervisione del mercato alimentare e farmaceutico. I primi camion sono partiti dalla fabbrica di Pfizer di Kalamazoo, in Michigan, per raggiungere aeroporti e contri di smistamento in speciali container refrigerati e dotati di sensori per il monitoraggio di posizione, temperatura, esposizione alla luce ed eventuali malfunzionamenti. Inizialmente Pfizer distribuisce circa 2,9 milioni di dosi di vaccino.

Al via i lavori di distribuzione negli stabilimenti Pfizer (Epa)

Le forniture arriveranno in 145 centri distribuzione nella giornata di lunedì 14 ottobre, per poi essere consegnate innanzi tutto agli ospedali, oltre 400 le riceveranno domani e una sessantina mercoledì. «Tutto sta andando al posto giusto, l’imballaggio, il ghiaccio secco, le fiale. Saranno consegnati alle persone che ne hanno bisogno», ha detto Yossi Sheffi, direttore del Mit Center for Transportation & Logistics.