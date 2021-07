Coronavirus oggi. Delta dominante entro 10 giorni, ma no obbligo mascherine all’aperto

9:40 Belgio, 90enne deceduta contagiata con due varianti

Una donna di 90 anni morta a marzo in Belgio a causa del covid è risultata positiva a due varianti, la alfa e la beta, identificate nel Regno Unito e Sudafrica. Lo ha reso noto la Bbc, secondo cui il caso - che confermerebbe la possibilità di contagio con due varianti del Sars-Covid19 - sarà discusso al Congresso europeo di microbiologia e malattie infettive. La ricercatrice a capo dell’ospedale Olv della città belga di Alost, Anne Vankeerberghen, ha spiegato che “le due varianti erano presenti al momento in Belgio, per cui è probabile che la donna sia stata infettata con entrambe. Ma sfortunatamente non sappiamo come si è contagiata”.Altri casi simili sono stati registrati in Brasile e in Portogallo.