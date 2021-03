Coronavirus, oggi: Draghi presenta il nuovo piano vaccini

7:17 Biden: «Americani tutti vaccinabili per inizio maggio. Il 4 luglio sia di quasi normalità»

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che ordinerà agli stati, ai territori e alle tribù Usa di rendere tutti i cittadini adulti candidabili a ricevere il vaccino anti-Covid entro il primo maggio, abolendo le priorità di età e categoria, un passo che potrebbe consentire piccoli assembramenti per la ricorrenza dell’Independence Day il 4 luglio e, cioè, una «quasi normalità». Il presidente Usa ha evocato la prospettiva di «giorni migliori in futuro» nel suo discorso in diretta tv alla nazione ma ammonito che «la battaglia contro la pandemia è lontana dall’essere terminata». L’America sta tornando, ha incoraggiato Biden, avvisando: «Se non resteremo, vigili potremmo dover reintrodurre le restrizioni, cosa che non vogliamo».