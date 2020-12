Coronavirus oggi. Il vaccino Pfizer/Biontech approvato in Gran Bretagna: «Disponibile dalla prossima settimana». Ceo Pfizer: momento storico

9:29 Negli Usa 2.500 decessi in 24 ore, numero più alto 7 mesi

Gli Stati Uniti hanno registrato 2.473 decessi a causa del Covid nelle ultime 24 ore, più del doppio rispetto ai 1.136 morti del giorno precedente. E' il numero più alto da quasi sette mesi, il secondo in assoluto per gli Usa (il massimo è stato toccato il 7 maggio con 2.752 decessi) e anche il sesto peggior dato mondiale su base giornaliera, secondo i calcoli del Financial Times. In novembre gli Usa hanno registrato un totale di 4,39 milioni di casi accertati di Covid, il numero mensile più alto dall'inizio dell'epidemia, con quasi 39mila decessi e i malati ricoverati per Covid nel Paese hanno raggiunto il record di 98.691. Il numero dei contagi accertati è aumentato di 176.751 in un giorno a un totale di 13.725.921, con 270.669 decessi complessivi, in base ai dati della John Hopkins University.

Nel mondo i casi di coronavirus sono complessivamente 63.894.184 e hanno provocato 1.480.709 morti. Gli Usa sono il Paese più colpito dall'epidemia, seguiti dall'India, con 9,5 milioni di contagi, dal Brasile con 6,4 milioni, dalla Russia con 2,3 milioni, dalla Francia con 2,27 milioni, dalla Spagna con 1,65 milioni, dal Regno Unito con 1,64 milioni e dall'Italia con 1,62 milioni. Il Paese che ha registrato il maggior numero di decessi in Europa è la Gran Bretagna, dove 59.148 persone hanno perso la vita a causa del Covid. Tra i grandi Paesi europei, la Germania ha registrato nelle ultime 24 ore 17.270 nuovi contagi da Covid, a un totale di 1,084 milioni di casi, con 487 decessi a complessivi 17.123, come ha reso noto il Robert Koch Institute. In base ai dati dell'Oms in Europa i casi confermati di Covid sono 18,8 milioni.