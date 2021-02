Coronavirus oggi. Fauci, «negli Usa vaccini disponibili per tutti a luglio»

07:12 Ciccozzi: «Almeno 5 varianti, fase molto critica»

“Almeno cinque”. Così Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia all'università Campus Biomedico di Roma, in un'intervista al Corriere della Sera. “Quasi tutte hanno la mutazione sul gene che produce la proteina Spike usata dal virus per agganciarsi alle cellule umane - spiega -. La variante cosiddetta inglese, la brasiliana, la sudafricana, una quarta sequenziata a Napoli, identificata per la prima volta in Nigeria. A Viggiù, in Lombardia, è stata sequenziata una variante scozzese. In un lavoro pubblicato su Lancet Infectious Disease col virologo Arnaldo Caruso abbiamo descritto un nuovo ceppo trovato a Brescia in un paziente oncologico che è poi guarito dal Covid-19. Questo episodio è interessante perché sarebbe la dimostrazione che il virus si è evoluto all'interno della persona infettata ed è cambiato”. Le varianti sono più virulente? “Non ci sono evidenze - afferma -. Potremo affermarlo solo dopo aver raccolto dati certi, validati e pubblicati. Mi sembra improbabile”. E ancora: “Le varianti sono il sintomo di una circolazione troppo alta del virus. E questo significa dare all'agente patogeno che da un anno ci tiene sotto scacco l'opportunità di produrre altre mutazioni che prima o poi potrebbero compromettere il funzionamento dei vaccini. Non dobbiamo assolutamente permettere che questo accada. È una fase molto critica”.