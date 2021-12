Coronavirus oggi. Gimbe, epidemia non frena, in 7 giorni +18% casi e decessi

9:35 Locatelli, «obbligo mascherine all’aperto ipotesi se peggiorano dati»

Si arriverà a un obbligo di mascherina all’aperto per tutta l’Italia, almeno nelle festività? “Alcuni sindaci l’hanno adottato. Credo sia una misura che può essere di significativa utilità e che può essere eventualmente considerabile” in forma generalizzata “se dovessero esserci delle condizioni che vanno in ulteriore peggioramento. Non credo sia una misura fuori dalla realtà. E’ un’ipotesi concreta”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, a ’Buongiorno’ su Sky Tg24. Si considera anche la possibilità di ulteriori misure, una stretta sulla linea di quanto successo per i viaggi, anche per i grandi eventi sul territorio italiano? “E’ una possibilità, un’ipotesi da considerare” anche in questo caso “soprattutto se la situazione epidemiologica dovesse andare verso una linea di peggioramento marcato - dice Locatelli - In questo momento non credo che i numeri possano supportare una scelta in questa direzione, ma non è escludibile, proprio perché va assolutamente tutelato il vantaggio che è stato accumulato sul virus e vanno protette le vite degli italiani”.