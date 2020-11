Coronavirus, ultime notizie: Fda Usa autorizza il trattamento con anticorpi Regeneron. Nel mondo oltre 58 milioni di contagiati

11:00 Francia verso allentamento del lockdown parziale in tre fasi

Nelle prossime settimane la Francia inizierà ad allentare le regole del lockdown parziale contro il Coronavirus, portando avanti il ​​processo in tre fasi per evitare una nuova esplosione della pandemia. Martedì 24 novembre il presidente Emmanuel Macron terrà un discorso alla nazione per fare un bilancio della situazione del virus e potrebbe annunciare un parziale allentamento delle restrizioni in vigore dal 30 ottobre.

“Emmanuel Macron darà una prospettiva sull’arco di diverse settimane. La posta in gioco è adattare le regole di blocco man mano che la situazione sanitaria migliora evitando una nuova fiammata nell'epidemia”, ha detto in una intervista al Journal du Dimanche il portavoce del governo Gabriel Attal. “Ci saranno tre passaggi per l’allentamento delle misure restrittive in vigore in considerazione della situazione sanitaria e dei rischi legati ad alcune aziende: un primo passo intorno al 1 dicembre, poi prima delle vacanze di fine anno e poi a partire da gennaio 2021”, ha aggiunto Attal . Le misure attuali includono la chiusura di negozi, ristoranti e bar non essenziali.