Coronavirus oggi: Fda Usa autorizza il vaccino anti-Covid di Moderna. Oltre 75 milioni di contagiati nel mondo

11:13 Rientri di Natale: situazione fluida in aeroporto Fiumicino

Per le partenze e gli arrivi per le festività natalizie la situazione al momento è fluida a Fiumicino che, così come tutti gli altri aeroporti italiani ma anche stazioni e caselli autostradali, è sotto l'occhio vigile delle Forze dell'ordine chiamate, nell'ultimo weekend del mese libero prima del lockdown stabilito dal governo per i giorni prefestivi e festivi delle prossime settimane, in controlli antiassembramenti. Per chi raggiunge il Leonardo da Vinci in treno, i controlli cominciano già all'arrivo dei passeggeri nel terminal ferroviario vigilato, oltre che da telecamere a circuito chiuso, da poliziotti in servizio di sorveglianza nella hall della stazione.

Previo verifica da parte della sicurezza Adr del titolo di viaggio, unitamente al controllo della temperatura corporea che avviene attraverso l'impiego di termoscanner in rispetto delle misure sanitarie anti Covid adottate da Aeroporti di Roma, c'è poi l'ingresso dei passeggeri in aeroporto chiamati peraltro, quando sono in fila davanti agli unici due varchi accessibili, ad osservare il distanziamento sociale di 1 metro l'uno dall'altro. Regola, questa, in vigore anche quando ci si trova in fila davanti ai banchi check-in e, successivamente, alle uscite di imbarco.